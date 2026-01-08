Edirne Hamzabeyli'nde 2026'nın İlk Karı: Köy Beyaza Büründü

Edirne'nin Hamzabeyli köyünde Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile 2026'nın ilk karı akşam saatlerinde etkili oldu; köy beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:28
Edirne Hamzabeyli'nde 2026'nın ilk karı düştü

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava Lalapaşa sınır köylerinde etkili oldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü'nde gün boyu süren yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte 2026 yılının ilk karı, Edirne'nin sınır köylerinde yüzünü gösterdi.

Sınır hattına yakın konumuyla bilinen Hamzabeyli, kar yağışının etkili olduğu ilk yerleşim yerlerinden biri oldu. Yağmurun ardından aniden başlayan kar, kısa sürede köyü beyaza bürüdü ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Köy sakinleri ilk karın sevincini yaşarken, cep telefonları ve kameralarla anlar ölümsüzleştirildi. Hamzabeyli sakinlerinden Ahmet Toroz, yağan karı selfie çekerek kaydetti; diğer vatandaşlar da evlerinden çekilen videolarla sevinci paylaştı.

İki gündür devam eden yağmurun ardından gelen kar nedeniyle köyde sevinç hâkim. Köylüler, yağışın devam etmesini umut ettiklerini belirtti.

