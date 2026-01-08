Siirt Balı İçin Markalaşma ve Çeşitlilik Yol Haritası

Mustafa Şanverdi liderliğinde ön toplantı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi katılımıyla, kentin bal üretiminde markalaşma ve çeşitlilik hedefleri doğrultusunda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Şanverdi, şube müdürleri, kooperatif başkanları, oda ve birlik başkanlarının yanı sıra üreticiler katıldı. Görüşmede, markalaşma sürecinin ön çalışmaları, alınacak kararlar ve uygulanacak yol haritası ele alındı.

Toplantıda konuşan Şanverdi, istedikleri markalaşmanın ve çeşitliliğin ön toplantısını yaptıklarını, buradan çıkacak çıktılar, alacakları kararlar ve yol haritasının belirlenmesiyle süreç içinde Siirt arıcılığının gelmesini istedikleri yer için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

"Asıl amacımız bu. 2024 verilerine göre ilimizde 227 binin üzerine kovanımız var. Bu yılki dağıtmış olduğumuz kovanlarla beraber 280-290 bin bandına geldik. 3 bin ton civarında olan bal üretimimiz, bu senin verimli bereketiyle 3 bin tonun daha üzerinde bir yere gelmiş olacak. Bu verimimizle 5’inci sıradayız, kovan varlığımızla 10’uncu sıradayız, yaklaşık bin 400 arıcılık işletmesiyle büyük bir aileyiz. Bunun ihracatını, Türkiye’deki markalaşmasını ortaya koyan çabalarımızda biraz kıtlık var. Biz, aslında bu kıtlığı konuşuyoruz. Propolis, arı sütü, polen ve arı zehri gibi katma değeri yüksek ürünler için de büyük bir potansiyelimiz var"

Öne çıkan veriler: 227 binin üzerinde kovan, 280-290 bin bandına ulaşan kovan sayısı, yaklaşık 3 bin ton civarındaki bal üretimi ve yaklaşık bin 400 arıcılık işletmesi Siirt arıcılığının temel göstergeleri olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, toplantıdan çıkan sonuçların somut karar ve yol haritasına dönüştürülmesiyle güvenilirlik, katma değer ve ihracat odaklı markalaşma çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.

