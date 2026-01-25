BEUN, THE 2026'da 4 Alanda Türkiye'nin Seçkin Üniversiteleri Arasında

BEUN, THE 2026'da 4 alanda dünya sıralamasına girdi
Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçları açıklandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Tıp ve Sağlık, Mühendislik, Fen Bilimleri ve Eğitim Çalışmaları olmak üzere dört farklı alanda değerlendirmeye girerek uluslararası listede yer aldı.
THE sıralamaları; araştırma kalitesi, uluslararası görünüm, eğitim, araştırma çevresi ve sanayileşme kriterleri üzerinden yaptığı kapsamlı analizlerle yükseköğretimde referans kabul ediliyor. Bu değerlendirmeler, üniversitelerin küresel akademik performansını gösteren önemli göstergeler arasında yer alıyor.
Mühendislik
Söz konusu alanda yalnızca 79 Türk üniversitesi41’inci, devlet üniversiteleri arasında 29’uncu sırada yer aldı. Aynı alanda "Araştırma Kalitesi" kriterinde 30’uncu, devlet üniversiteleri arasında 23’üncü oldu. Dünya genelinde 1555 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 1001-1250 bandında konumlandı.
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri alanında yalnızca 56 Türk üniversitesi37’nci, devlet üniversiteleri arasında 32’nci sırada yer aldı. Aynı alandaki "Araştırma Kalitesi" kriterinde 28’inci, devlet üniversiteleri arasında 25’inci oldu. Dünya genelinde 1497 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 1001-1250 bandında yer aldı.
Eğitim Çalışmaları
Tıp ve Sağlık
Rektör Özölçer'in değerlendirmesi
Tıp ve Sağlık alanında yalnızca 74 Türk üniversitesinin yer alabildiği sıralamada BEUN; "Araştırma Çevresi" kriterinde 28’inci, devlet üniversiteleri arasında 22’inci oldu. "Eğitim" kriterinde ise 52’nci, devlet üniversiteleri arasında 45’inci sırada yer aldı. Dünya genelinde 1230 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 1001+ bandında konumlandı.
Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer konuya ilişkin yaptığı açıklamada elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak; akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmaları, öğrencilerimizin üstün başarılarıyla üniversitemizi uluslararası alanda daha üst noktalara taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar, çağdaş yaklaşımları benimseyen, araştırma ve inovasyonu merkeze alan eğitim anlayışımızın somut bir göstergesidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir üniversite olma hedefimizi, her yıl artan bir ivmeyle gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Nitekim yalnızca tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmanın ötesinde; bilimsel üretimi önceleyen, yenilikçi düşünceyi teşvik eden ve araştırma odaklı eğitim sistemini merkeze alan bir üniversite olduğumuzu, elde ettiğimiz başarılarla her geçen yıl daha güçlü biçimde ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının hazırladığı uluslararası indekslerde her yıl istikrarlı biçimde yer almayı, sürdürülebilir akademik başarımızın önemli bir çıktısı olarak görüyoruz. Dört farklı alanda THE sıralamalarında yer almamız; üniversitemizin eğitim kalitesi, araştırma ortamı, bilimsel üretkenliği ve uluslararası iş birliklerindeki güçlü konumunun bir göstergesidir. Bilimsel yayınlarımız, nitelikli projelerimiz ve etki değeri yüksek araştırmalarımızla ürettiğimiz bilgiyi yalnızca akademik camianın değil, tüm insanlığın hizmetine sunmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla, sürdürülebilir başarıyı temel alan vizyonumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin her daim kendini yenileyen, başarılarıyla ön plana çıkan gelişim sürecinde bizlere destek olan başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere değerli YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu başarıların mimarı olan tüm akademik ve idari personelimize ve sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyor, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini bilimsel üretimi, toplumsal katkısı ve uluslararası görünürlüğüyle daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
BEUN'un THE 2026 sıralamasında dört alanda yer alması, üniversitenin araştırma ve uluslararası görünürlük alanlarındaki istikrarlı yükselişini gösteriyor.
