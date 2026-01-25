BEUN, THE 2026'da 4 Alanda Türkiye'nin Seçkin Üniversiteleri Arasında

BEUN, THE 2026'da 4 alanda dünya sıralamasına girdi

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması sonuçları açıklandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Tıp ve Sağlık, Mühendislik, Fen Bilimleri ve Eğitim Çalışmaları olmak üzere dört farklı alanda değerlendirmeye girerek uluslararası listede yer aldı.

THE sıralamaları; araştırma kalitesi, uluslararası görünüm, eğitim, araştırma çevresi ve sanayileşme kriterleri üzerinden yaptığı kapsamlı analizlerle yükseköğretimde referans kabul ediliyor. Bu değerlendirmeler, üniversitelerin küresel akademik performansını gösteren önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Mühendislik

Söz konusu alanda yalnızca 79 Türk üniversitesi41’inci, devlet üniversiteleri arasında 29’uncu sırada yer aldı. Aynı alanda "Araştırma Kalitesi" kriterinde 30’uncu, devlet üniversiteleri arasında 23’üncü oldu. Dünya genelinde 1555 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 1001-1250 bandında konumlandı.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri alanında yalnızca 56 Türk üniversitesi37’nci, devlet üniversiteleri arasında 32’nci sırada yer aldı. Aynı alandaki "Araştırma Kalitesi" kriterinde 28’inci, devlet üniversiteleri arasında 25’inci oldu. Dünya genelinde 1497 üniversitenin değerlendirildiği bu alanda BEUN, 1001-1250 bandında yer aldı.

Eğitim Çalışmaları