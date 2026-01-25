BEUN Tıp Fakültesi'ne Erişilebilirlik Belgesi ve Logolu Bayrak

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:43
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi, kapsayıcı ve eşitlikçi uygulamalarıyla Erişilebilirlik Belgesi ve Erişilebilirlik Logolu Bayrak ile ödüllendirildi. Ödül, fakültenin engelli bireylerin erişimi için gerekli tüm standartları karşıladığı tespitinin ardından verildi.

Tören ve Katılımcılar

Tören, İbni Sina Kampüsü Tıp Fakültesi binasında gerçekleştirildi. Törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile akademik ve idari personel katıldı.

Denetim Süreci ve Ödül Takdimi

Zonguldak Valiliği bünyesindeki Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, Tıp Fakültesi'nin erişilebilirlik standartlarını sağladığı tespit edildi. Belge ve bayrak, Mehmet Türkmen Köse tarafından Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e takdim edildi.

Rektör Özölçer'in Değerlendirmesi

Törende konuşan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, erişilebilirliği üniversitenin temel değerlerinden biri olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak erişilebilirliği yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı bir alan olarak görmüyor; mekândan eğitime, sosyokültürel yaşamdan kampüs hayatına uzanan kapsayıcı bir anlayışın vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda başta Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğümüz olmak üzere ilgili tüm akademik ve idari birimlerimizin yürüttüğü çalışmaları büyük bir hassasiyetle destekliyoruz. Özellikle Tıp Fakültemiz gibi yoğun eğitim ve akademik faaliyetlerin yürütüldüğü bir birimde erişilebilirliğin sağlanması, hem öğrencilerimiz hem akademik ve idari personelimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen fiziki ve alt yapısal düzenlemelerle herkes için eşit, güvenli ve kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturulmuştur. Bugün takdim edilen ‘Erişilebilirlik Belgesi’ ve ‘Erişilebilirlik Logolu Bayrak’, Tıp Fakültemizin eğitimde fırsat eşitliğini esas alan yaklaşımının ve üniversitemizin erişilebilir kampüs hedefinin çok kıymetli bir yansımasıdır. Bu anlamlı sürece verdikleri desteklerden dolayı başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bizlerin her daim yanında olan Sayın Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkürlerimi arz ediyorum. Bununla birlikte Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Mehmet Türkmen Köse'ye ve İl Müdürlüğümüzün kıymetli personeline, süreci titizlikle yürüterek üniversitemize sundukları katkılar için teşekkür ediyorum. Üniversitemizin erişilebilirlik alanındaki bu kararlı duruşu, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri 2025’ kapsamında elde ettiğimiz başarılarla da ulusal düzeyde takdir görmüştür. ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları Sıralaması’nda Türkiye 3'üncüsü, ‘Engelsiz Üniversite Program Nişanı Sıralaması’nda ise Türkiye 4'üncüsü olmamız; planlı, istikrarlı ve uzun soluklu çalışmalarımızın bir sonucudur. Ayrıca 15 programımızın ‘Engelsiz Program Nişanı’ almaya layık görülmesi, eğitimde fırsat eşitliğini esas alan yaklaşımımızın kurumsal bir kültür hâline geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki; elde ettiğimiz bu başarılar bizim için bir sonuç değil; daha kapsayıcı, daha erişilebilir ve daha adil bir üniversite hedefimizin önemli yapı taşlarıdır. Bu anlayışla erişilebilirliği sürdürülebilir bir üniversite kültürü hâline getirmek için tüm akademik ve idari birimlerimizle en iyi şekilde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte ‘Erişilebilirlik Belgesi’ ve ‘Erişilebilirlik Logolu Bayrak’ almamızda emeği geçen başta Tıp Fakültemiz olmak üzere, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğümüze ve katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum."

Tören, belge ve bayrak takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

