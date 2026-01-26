Beykoz’da Vefa Günü: Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş’un Babası Satılmış Kurtuluş 100 Yaşında

Beykoz’da vefa gecesi: Satılmış Kurtuluş 100 yaşında

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatı dikkate değer bir vefa örneğine imza attı. Ülkücü Şehit Atilla Kurtuluş’un babası Satılmış Kurtuluş, 100. yaşını MHP Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen coşkulu bir organizasyonla kutladı.

Konvoy, müzik ve duygusal anlar

Beykoz sokakları o gün nostalji ve duygu dolu anlara sahne oldu. MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ve teşkilat üyeleri, şehit babasının evine Tofaş marka araçlarla konvoy düzenleyerek gitti. Araçlardan yükselen Müslüm Gürses’in "Seni Yazdım" şarkısı eşliğinde evin önüne ulaşan kalabalık, ellerinde pankartlar ve doğum günü pastasıyla Satılmış Amcayı selamladı.

100 yıllık bir çınarın mutluluğu

Asırlık yaşına giren Satılmış Kurtuluş, yapılan sürpriz karşısında duygulandı. İlçe Başkanı Çömlekçi ile birlikte pasta kesen Kurtuluş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Beykoz İlçe Teşkilatı'na teşekkür etti. Pankartlarla süslenen evin önünde çekilen hatıra fotoğrafları günü ölümsüzleştirdi.

Satılmış Kurtuluş duygularını şu sözlerle paylaştı: "Allah’a hamd ediyorum. Cenabı Allah bu zamana kadar sıhhat, güç kuvvet, ömür verdi. Nasıl hamd etmeyelim? Allah razı olsun hepinizden. Yapılacak şey bu kadar. Gece gündüz dua ediyorum. "

Emre Çömlekçi ise etkinlikte şunları söyledi: "Satılmış amca bize ülkücü şehidimiz abimiz Atilla Kurtuluş ağabeyimizin emaneti. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Hayır duasını almaktan hiçbir zaman imtina duymadık. Onun duaları ya da bir şeyleri başarıyoruz Allah’a şükürler olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah yaşayan bütün şehit babalarımıza sağlık sıhhat afiyet nasip etsin inşallah. Ölenlerimize de rahmet eylesin. Satılmış amca bizim kıymetlimiz".

Organizasyon, Beykoz teşkilatının şehit ailelerine yönelik bağlılığını ve toplum önündeki vefa sorumluluğunu bir kez daha gösterdi.

