Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde yabancı uyruklulara kimlik ve belge denetimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:03
Emniyet ekiplerinden kapsamlı uygulama

Bilecik genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulama, ilde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla planlı şekilde yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçle mücadele kapsamında kimlik ve belge kontrolleri yapıldı.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için daima görev başındayız" dedi.

