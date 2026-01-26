Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı

Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Karşıladı

Kolak Mahallesi'nde düzenlenen hayır yemeği birlik ve beraberliği güçlendirdi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kutsal topraklarda umre ibadetini tamamlayarak yurda dönen vatandaşları Kolak Mahallesi'nde düzenlenen hayır yemeğinde karşıladı.

Umreden dönen vatandaşların aileleri tarafından organize edilen etkinliğe, umreye giden hemşehriler ile aileleri ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik samimi bir ortamda geçerken, katılımcılar hem birbirleriyle hasret giderdi hem de manevi bir atmosferde bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Belediye tarafından düzenlenen hayır yemeği, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine vesile oldu.

Başkan Arslan, hayır yemeği sırasında yaptığı konuşmada, "Umreye giden hemşehrilerimizin ibadetlerinin kabul olmasını diliyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde dönmelerini temenni ediyorum" dedi ve umreden dönen hemşehrileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

