Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara'da Pinna nobilis ve deniz çayırlarında artış tespit etti; korunma ve bilgilendirme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:22
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırı ve pinaların Marmara için önemine dikkat çekti. "Pina, son sığınak Marmara’da canlılığını, sağlıklı yaşamını sürdürüyor. Pinaları çok az biliyoruz. Bilmek, tanımak korumanın temeli." dedi.

Marmara'da bebek pina sayısında artış

Sarı, bu yıl Marmara Denizi’nde bebek pina sayısında artış olduğunu, Marmara ve pinanın kirliliğe, deniz suyu sıcaklıklarındaki artışa, yanlış kıyı yönetimine ve yanlış avcılığa rağmen birlikte direndiğini vurguladı. Saatte 6 litre suyu filtre ederek temizleyen, Akdeniz’in endemik türü olan Pinna nobilis, müsilajsız Marmara için umut kaynağı olarak öne çıkıyor.

Tuzla'da umut veren gözlem

Sarı, İstanbul’da Tuzla kıyılarındaki dalışta pinayla karşılaştığı için sevindiğini anlattı:

"Pırıl pırıl sularıyla bizi şaşırtan bu ilginç alanda, çok sayıda sağlıklı pinayı görüntülemek bizi şaşırttı. İstanbul’un en yoğun endüstriyel alanlarından birinin kıyılarında böyle sağlıklı ve güçlü bir popülasyonun varlığı umudumuzu artırdı. 2016-2019 yılları arasında bir hastalık yüzünden, Cebelitarık Boğazı ile Çanakkale Boğazı arasında neredeyse bütün Akdeniz’de toplu ölüme maruz kalan pina, son sığınak Marmara’da canlılığını, sağlıklı yaşamını sürdürüyor. Kirlilik, kıyı dolguları, tekne çapaları, iklim değişimine bağlı deniz suyu sıcaklıklarındaki artış yüzünden tehdit altında olan pinaları korumak için azami gayret göstermemiz lazım. Pinaları çok az biliyoruz. Bilmek, tanımak korumanın temeli. Marmara Denizi çevresinde okullarda pinaları anlatmalı, sahil ve plajlara panolar koyarak bilgilendirmeyi artırmalıyız."

İzmit Körfezi'nde yoğunluk

Sarı, İzmit Körfezi girişinde Eskihisar Kalesi dibinde, kıyı dolgularından kurtulmuş küçük bir alanda hem deniz çayırı hem de yoğun Pinna nobilis popülasyonuna rastladıklarını belirtti.

"Neredeyse her metrekarede 3-4 pina var." dedi.

Deniz çayırlarının önemi ve koruma çağrısı

Sarı, deniz çayırlarının 1 metrekaresinin günlük 10 litreden fazla oksijen ürettiğini, yavru balıklar ve diğer canlılar için barınma, beslenme ve üreme alanı sağladığını vurguladı:

"Yavru balıklar, pinalar ve bütün deniz canlılarına saklanma, beslenme, barınma, üreme alanı olur. Tropik ormanlardan kat kat fazla karbon tutar. Bulanıklık yapan askıda katıları çöktürerek suyu berraklaştırır. Plaj sularını temizler. Rizomlu kökleriyle sedimenti tutarak, kıyısal erozyonu önler. Dünyada her saat 2 futbol sahası büyüklüğünde deniz çayırı yok oluyor. Çayırları korursak, iklim değişimi etkisiyle artan şiddetli hava olaylarına bağlı kıyı tahribini azaltma şansımız var."

Sarı, ayrıca İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarının yaygınlaşması durumunda deniz çayırlarının geri gelebileceğini, yağmur suyu tahliye borularına yönelik inşaatların bu alanlara zarar vermemesi için acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Sahil ve plajlara bilgilendirme panoları koyulmasını ve pinaların okullarda anlatılmasını önerdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

