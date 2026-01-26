Osmangazi'de Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesiyle Çocuklara Kış Neşesi

Osmangazi Belediyesi'nin Sarıalan Taşkonak Tesisleri'nde hayata geçirdiği Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi, çocuklara ilham dolu anlar yaşatırken aile bağlarını da güçlendirdi. Etkinlik, sanat, doğa ve kışın coşkusunu bir araya getirerek yoğun ilgi gördü.

Atölyede eğlence ve öğrenme bir arada

Atölyeye katılan çocuklar, sünger baskı tekniğiyle resim yapıp parmak boyasıyla hikâyeler oluşturdu; ardından Sarıalan'ın karla kaplı doğasında birlikte kardan adam yaparak kışın tadını çıkardı. Etkinlik boyunca Uludağ ve çevresinde yaşayan hayvanlar ile bölgede yetişen bitkiler hakkında bilgiler paylaşılarak, çocukların yaşadıkları çevreyi daha yakından tanımaları sağlandı.

Yap-Çiz-Eğlen Kardan Adam Atölyesi Eğitmeni Simge Işıktaş Demir etkinliği şöyle anlattı: 'Ebeveynlerimiz ile birlikte günlük yaşamın temposundan uzaklaştığımız, beraber vakit geçirdiğimiz, beraber aile bağlarını güçlendirdiğimiz, oyunu sanat ile birleştirdiğimiz bir etkinlik tasarladık. Hep beraber, sünger ile birlikte baskı tekniğiyle resim yapıyoruz. Ardından kirlenmek güzeldir diyerek, parmaklarımızı kirletip kardan adam ailesinin bir hikayesini oluşturuyoruz. Hem çocuklarımızın, hem de ailelerimizin el izleriyle beraber onları birer kardan adama dönüştüreceğiz. Kışın en birleştirici ve en sade ögesi kardan adam olduğu için buradan yola çıktık. Aynı zamanda yaşadığımız şehirdeki dağda hangi hayvanlar yaşıyor ve hangi bitkiler yetişiyor, birazcık da bunlara değinerek, onlara buraları tanıtmak istiyoruz.'

Çocuklar, atölye boyunca doyasıya eğlendiklerini belirterek desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle çocukların sanatsal gelişimini desteklerken ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine de imkan tanımaya devam ediyor.

