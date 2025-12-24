Beyşehir'de itfaiye telefon direğindeki kediyi kurtardı
Hacıakif Mahallesi'ndeki mahsur kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aşağı indirildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, telefon direğinin tepesinde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Hacıakif Mahallesi'nde sokakta uzun süre kalan kedinin inemediğini ve çıkardığı sesi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden indirebilmek için merdivenle direğe ulaştı.
İtfaiye görevlisi, direğin en üst kısmında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli şekilde aşağıya indirdi. Kurtarma çalışmasının ardından serbest bırakılan kedi, merdivenden inerek hızla gözden kayboldu.
