Beyşehir'de itfaiye telefon direğindeki kediyi kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi'nde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güvenle indirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:56
Hacıakif Mahallesi'ndeki mahsur kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aşağı indirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, telefon direğinin tepesinde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Hacıakif Mahallesi'nde sokakta uzun süre kalan kedinin inemediğini ve çıkardığı sesi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden indirebilmek için merdivenle direğe ulaştı.

İtfaiye görevlisi, direğin en üst kısmında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli şekilde aşağıya indirdi. Kurtarma çalışmasının ardından serbest bırakılan kedi, merdivenden inerek hızla gözden kayboldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

