DOLAR
43,04 -0,17%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.045,75 -1,35%
BITCOIN
3.845.305,33 -1,23%

Beyşehirli Yurt Öğrencilerinin Kitap Yardımı Nusaybin'e Ulaştı

Beyşehir yurt öğrencilerinin topladığı kitaplar, Ali Akkanat Kampüsü'nden Girmeli İlkokulu'na gönderilerek Nusaybin'de miniklere ulaştı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:42
Beyşehirli Yurt Öğrencilerinin Kitap Yardımı Nusaybin'e Ulaştı

Beyşehirli Yurt Öğrencilerinin Kitap Yardımı Nusaybin'e Ulaştı

Gönüllü öğrencilerden Girmeli İlkokulu'na eğitim desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen anlamlı bir sosyal sorumluluk kampanyasında, yurt öğrencileri tarafından hazırlanan kitaplar Mardin'in Nusaybin ilçesindeki ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Çalışma, Beyşehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören farklı yükseköğretim kurumlarının öğrencileri gönüllülük esasına dayalı olarak kitapları topladı ve düzenledi.

Toplanan kitaplar, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Girmeli İlkokulu'ndaki miniklere gönderildi. Beyşehir Yurt Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada faaliyetle ilgili olarak öğrenciler arasında dayanışma ve paylaşma duygusunun güçlendiğine dikkat çekildi.

Paylaştıkça çoğalan sevgiyle çocukların yüzünde tebessüm olduk ifadesine yer verilen açıklamada, bu destek sayesinde uzak şehirler arasında gönül köprüleri kurulduğu vurgulandı.

Gerçekleştirilen kitap yardımı, hem üniversite öğrencileri hem de kitaplara kavuşan minik öğrenciler için unutulmaz bir dayanışma örneği olarak takdir topladı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU’NA (YURTKUR) BAĞLI OLARAK...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU’NA (YURTKUR) BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BEYŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA ANLAMLI BİR SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMASI YAPILDI.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU’NA (YURTKUR) BAĞLI OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Böğürdelen İlkokulu’nda Hasköy Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Neşeli Etkinlik
2
Atatürk Üniversitesi'nde Karla Mücadele 7/24
3
Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi: 'Örf ve Adetlerimizi Yaşatıyoruz'
4
Ülkü Ocakları Düzce'den Şehitler İçin Lokum İkramı
5
Malatya 3. Etap Ada Dışı Altyapı: İnönü Caddesi'nde Yeni Yağmur ve İçme Suyu Hatları
6
Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti
7
Mehmet Kuş, karda zarar gören Eyyübiye esnafını ziyaret etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları