Beyşehirli Yurt Öğrencilerinin Kitap Yardımı Nusaybin'e Ulaştı

Gönüllü öğrencilerden Girmeli İlkokulu'na eğitim desteği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen anlamlı bir sosyal sorumluluk kampanyasında, yurt öğrencileri tarafından hazırlanan kitaplar Mardin'in Nusaybin ilçesindeki ilkokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Çalışma, Beyşehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Ali Akkanat Kampüsü'nde öğrenim gören farklı yükseköğretim kurumlarının öğrencileri gönüllülük esasına dayalı olarak kitapları topladı ve düzenledi.

Toplanan kitaplar, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Girmeli İlkokulu'ndaki miniklere gönderildi. Beyşehir Yurt Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada faaliyetle ilgili olarak öğrenciler arasında dayanışma ve paylaşma duygusunun güçlendiğine dikkat çekildi.

Paylaştıkça çoğalan sevgiyle çocukların yüzünde tebessüm olduk ifadesine yer verilen açıklamada, bu destek sayesinde uzak şehirler arasında gönül köprüleri kurulduğu vurgulandı.

Gerçekleştirilen kitap yardımı, hem üniversite öğrencileri hem de kitaplara kavuşan minik öğrenciler için unutulmaz bir dayanışma örneği olarak takdir topladı.

