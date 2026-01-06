Beytüşşebap'ta 10 Metrelik Çığta Tünel Açılarak Yol Mücadelesi

Karla mücadele gece gündüz sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. 5 gündür vardiyeli çalışan ekipler, kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.

İlçeye bağlı 35 kilo metre uzaklıktaki Beşağaç köy yolunu açmaya çalışan ekipler, 10 metreyi geçen çığlarda tüneller kazarak ilerliyor.

Birçok bölgede çığ düşmesi nedeniyle ilerlemekte zorlanan ilçe özel idare ekipleri, ağır iş makinaları ile çalışıyor. Beytüşşebap kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve ilçe özel idare müdürü Seyit Gökçe günlerdir ekiplerle birlikte sahada görev alıyor.

Hava sıcaklığının eksi15 dereceye düştüğü bölgelerde, gece gündüz yürütülen yol açma ve köylere ulaşma çabası sürüyor.

