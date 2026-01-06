Beytüşşebap'ta 10 Metrelik Çığta Tünel Açılarak Yol Mücadelesi

Beytüşşebap'ta 5 gündür süren karla mücadelede ekipler, Beşağaç köyü yolunu açmak için 10 metreyi geçen çığlarda tüneller kazarak ilerliyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:02
Karla mücadele gece gündüz sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. 5 gündür vardiyeli çalışan ekipler, kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.

İlçeye bağlı 35 kilo metre uzaklıktaki Beşağaç köy yolunu açmaya çalışan ekipler, 10 metreyi geçen çığlarda tüneller kazarak ilerliyor.

Birçok bölgede çığ düşmesi nedeniyle ilerlemekte zorlanan ilçe özel idare ekipleri, ağır iş makinaları ile çalışıyor. Beytüşşebap kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve ilçe özel idare müdürü Seyit Gökçe günlerdir ekiplerle birlikte sahada görev alıyor.

Hava sıcaklığının eksi15 dereceye düştüğü bölgelerde, gece gündüz yürütülen yol açma ve köylere ulaşma çabası sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

