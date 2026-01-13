Beytüşşebap'ta Arıcıların Zorlu Kış Mesaisi: Kar 2 Metreyi Aşıyor

Beytüşşebap'ta Arıcıların Zorlu Kış Mesaisi

Karla mücadele ve arılara sıkı bakım

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kış mevsimi, arıcılar için yoğun mesai anlamına geliyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı köylerde, üreticiler binlerce bal arısının yaşamını korumak için aralıksız çalışıyor.

Hava sıcaklıklarının eksi 20’leri gördüğü bölgelerde besiciler ve arıcılar, hem hayvanlarına hem de kovanlarına gözü gibi bakıyor. Her kar yağışının ardından arı kovanlarının önleri temizleniyor; zira arılar dışarı çıkıp geri dönemediğinde telef riski artıyor.

Yıllardır arıcılık yapan Yılmaz Gükçe, kış boyunca yürüttükleri mücadeleyi anlattı ve alınan önlemleri aktardı.

Gükçe, ’’İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Her gün kar yağışı sonrası bal arılarının önünü temizliyoruz. Bal arıları dışarı çıkıyor ve geri dönemiyor, kar yağışından dolayı önlerini sürekli temizliyoruz. Telef olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Doğal organik bal ürettiğimiz için arılarımız bir yere götürmüyoruz, yaz kış buradalar. Aşırı soğuklara karşı önlem alıyoruz’’ dedi.

Arıcılar, doğada ürettikleri doğal organik bal için kovanları yerinde tutuyor ve mevsimin zorlu şartlarına uygun önlemler alarak üretimi sürdürüyor.

Arıcıların zorlu kış mesaisi