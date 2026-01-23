Beytüşşebap’ta Engelli Kıza Tekerlekli Sandalye Bağışı — Polis Mustafa Şahin

Beytüşşebap’ta Engelli Kıza Tekerlekli Sandalye Bağışı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan engelli bir çocuğa, Ankara’da görevli polis memuru Mustafa Şahin tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yardım gönüllüler aracılığıyla aileye ulaştırıldı

İhtiyaç sahibi ailenin çağrısına kayıtsız kalmayan Mustafa Şahin, gönderdiği tekerlekli sandalyeyi gönüllüler aracılığıyla Nuri Akdoğan ailesine teslim ettirdi.

Hediye için teşekkür eden Rümeysa Akdoğan, ’’Kıymetli Mustafa ağabey bana güzel hediye gönderdiğin için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun’’ dedi.

Şahin'in sürdürülen yardım çalışmaları

Polis memuru Şahin, Şırnak genelinde şimdiye kadar 100’den fazla akülü sandalye ve binlerce çocuk için bot, mont ve gıda yardımı yaptı.

POLİS MEMURUNDAN ANLAMLI HEDİYE İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞTI. ENGELLİ KIZ HAYALİNE KAVUŞTU.