Beytüşşebap’ta Engelli Kıza Tekerlekli Sandalye Bağışı — Polis Mustafa Şahin

Ankara'da görevli polis Mustafa Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki engelli Rümeysa Akdoğan'a tekerlekli sandalye gönderdi; yardım gönüller aracılığıyla ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:59
Beytüşşebap’ta Engelli Kıza Tekerlekli Sandalye Bağışı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan engelli bir çocuğa, Ankara’da görevli polis memuru Mustafa Şahin tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yardım gönüllüler aracılığıyla aileye ulaştırıldı

İhtiyaç sahibi ailenin çağrısına kayıtsız kalmayan Mustafa Şahin, gönderdiği tekerlekli sandalyeyi gönüllüler aracılığıyla Nuri Akdoğan ailesine teslim ettirdi.

Hediye için teşekkür eden Rümeysa Akdoğan, ’’Kıymetli Mustafa ağabey bana güzel hediye gönderdiğin için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun’’ dedi.

Şahin'in sürdürülen yardım çalışmaları

Polis memuru Şahin, Şırnak genelinde şimdiye kadar 100’den fazla akülü sandalye ve binlerce çocuk için bot, mont ve gıda yardımı yaptı.

