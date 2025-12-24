Bardız Şehitleri Erzurum'da Anıldı: Sarıkamış Harekâtı 111. Yıl Töreni

Bardız Şehitleri Erzurum'da Anıldı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1. Dünya Savaşı’nda Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 3’üncü ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı harekât sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları’nda şehit düşen askerler, Bardız Mahallesinde düzenlenen törenle yad edildi.

Törene Katılım ve Protokol

Anma programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Şenkaya ve Oltu ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik Ziyareti ve Anma Töreni

Erzurum Valiliği öncülüğünde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen program öncesinde protokol üyeleri Bardız Yayla Şehitliğini ziyaret ederek dua etti ve şehitlerin anıtına karanfil bıraktı. Tören, Bardız Mahallesi Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program kapsamında, temsili olarak 85’inci Alay Sancağı Bardız Camisinin minaresine çekildi; okunan ezan ve yapılan saygı atışlarıyla şehitler bir kez daha minnetle anıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 111 yıl önce 22 Aralık’ta, Sarıkamış Harekâtı’nın başlangıç noktası olan Şenkaya’da, Allahuekber Dağları’nı iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitlerin azim ve fedakârlık hikayesini yazdığını vurguladı.

Program, kahramanlık türküleri ve Mehteran ekibinin konseri ile son buldu.

