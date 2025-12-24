DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Bardız Şehitleri Erzurum'da Anıldı: Sarıkamış Harekâtı 111. Yıl Töreni

Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yılı dolayısıyla Bardız'da düzenlenen anma töreninde şehitler anıldı, minareye 85’inci Alay Sancağı çekildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:50
Bardız Şehitleri Erzurum'da Anıldı: Sarıkamış Harekâtı 111. Yıl Töreni

Bardız Şehitleri Erzurum'da Anıldı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1. Dünya Savaşı’nda Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 3’üncü ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı harekât sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları’nda şehit düşen askerler, Bardız Mahallesinde düzenlenen törenle yad edildi.

Törene Katılım ve Protokol

Anma programına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Şenkaya ve Oltu ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik Ziyareti ve Anma Töreni

Erzurum Valiliği öncülüğünde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen program öncesinde protokol üyeleri Bardız Yayla Şehitliğini ziyaret ederek dua etti ve şehitlerin anıtına karanfil bıraktı. Tören, Bardız Mahallesi Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program kapsamında, temsili olarak 85’inci Alay Sancağı Bardız Camisinin minaresine çekildi; okunan ezan ve yapılan saygı atışlarıyla şehitler bir kez daha minnetle anıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 111 yıl önce 22 Aralık’ta, Sarıkamış Harekâtı’nın başlangıç noktası olan Şenkaya’da, Allahuekber Dağları’nı iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitlerin azim ve fedakârlık hikayesini yazdığını vurguladı.

Program, kahramanlık türküleri ve Mehteran ekibinin konseri ile son buldu.

SARIKAMIŞ HAREKÂTI'NIN 111. YILI ANMA PROGRAMI YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SARIKAMIŞ HAREKÂTI'NIN 111. YILI ANMA PROGRAMI YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SARIKAMIŞ HAREKÂTI'NIN 111. YILI ANMA PROGRAMI YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni
2
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında
3
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
4
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı
5
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım
6
İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi
7
Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı