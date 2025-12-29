DOLAR
Yüksekova'da Tipi ve Fırtına: 50 Araç Mahsur Kaldı

Yüksekova'da yoğun kar, tipi ve fırtına nedeniyle Yürekli mevkiinde yaklaşık 50 araç mahsur kaldı; vatandaşlar kendi çabalarıyla yollarını açıp ayrıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:24
Yüksekova'da Tipi ve Fırtına: 50 Araç Mahsur Kaldı

Yüksekova'da Tipi ve Fırtına: 50 Araç Mahsur Kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 50 araçtaki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtularak yollarına devam etti.

İlçede 3 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Yürekli köyü mevkiinde seyir halindeki yaklaşık 50 araç, aniden bastıran yoğun tipi ve fırtına nedeniyle ilerleyemedi.

Tipi nedeniyle karla kaplanan yolda görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kar temizleme çalışmalarının ardından saatler sonra bölgeden ayrılmayı başardı.

Sürücülerin İfadeleri

Sürücülerden Fikri Gündüz, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Köye doğru seyir halindeyken bir anda fırtına ve tipi başladı. Görüş mesafesi çok düştüğü için ilerlemekte güçlük çektik. Kendi çabalarımızla yolu açarak mahsur kaldığımız yerden kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Karla Mücadele Çalışmaları

İlçe merkezinde kar yağışı etkisini sürdürürken, il özel idaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarını açmak ve ulaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ediyor.

