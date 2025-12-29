DOLAR
Malatya'da Buzlanma: 50’ye Yakın Servis Aracı Kazaya Karıştı

Malatya'da sabah oluşan buzlanma nedeniyle 50’ye yakın servis aracı maddi hasarlı kazaya karıştı; valiliğe tatil başvurusu yapıldı, esnafa uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:49
Malatya'da Buzlanma: 50’ye Yakın Servis Aracı Kazaya Karıştı

Malatya'da buzlanma servis araçlarını vurdu

Mesut İnce: 50’ye yakın araç kaza yaptı, esnaf mağdur

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sabah kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanmada çok sayıda servis aracının olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Başkan İnce, kentte ana ve ara yolların sabah saatlerinde adeta buz pistine döndüğünü belirterek, "50’ye yakın servis aracımız maddi hasarlı kazaya karıştı, esnafımız büyük mağduriyet yaşadı" dedi.

İnce, okulların tatil edilmesi için valiliğe başvurduklarını ancak üç santim kar yağışı nedeniyle tatil kararı alınmadığını belirtti.

"Öğrencilerimizin can ve mal güvenliği için riskli gördüğümüz yollarda servislerimizi çıkarmadık ve velilerimizi bilgilendirdik" ifadelerini kullanan İnce, ilçe belediyelerinden ara yolların tuzlanmasını talep ederek, esnafa da riskli durumlarda servis çıkarmamaları ve velileri bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

