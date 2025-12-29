Malatya'da Buzlanma: 50’ye Yakın Servis Aracı Kazaya Karıştı

Malatya'da buzlanma servis araçlarını vurdu

Mesut İnce: 50’ye yakın araç kaza yaptı, esnaf mağdur

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, sabah kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanmada çok sayıda servis aracının olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Başkan İnce, kentte ana ve ara yolların sabah saatlerinde adeta buz pistine döndüğünü belirterek, "50’ye yakın servis aracımız maddi hasarlı kazaya karıştı, esnafımız büyük mağduriyet yaşadı" dedi.

İnce, okulların tatil edilmesi için valiliğe başvurduklarını ancak üç santim kar yağışı nedeniyle tatil kararı alınmadığını belirtti.

"Öğrencilerimizin can ve mal güvenliği için riskli gördüğümüz yollarda servislerimizi çıkarmadık ve velilerimizi bilgilendirdik" ifadelerini kullanan İnce, ilçe belediyelerinden ara yolların tuzlanmasını talep ederek, esnafa da riskli durumlarda servis çıkarmamaları ve velileri bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.

