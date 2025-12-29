DOLAR
Kırklareli'de Kaliteli Kaba Yem, Et ve Süt Veriminde Yüzde 12 Artış Sağlıyor

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Bozataş'ta düzenlediği eğitimde, kaliteli kaba yemin et ve sütte yaklaşık yüzde 12 verim artışı sağlayabileceği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:03
Kırklareli'de Kaliteli Kaba Yem, Et ve Süt Veriminde Yüzde 12 Artış Sağlıyor

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Bozataş'ta Kaba Yem Eğitimi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Demirköy ilçesine bağlı Bozataş köyünde düzenlenen "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Arttırılması" konulu eğitim programında, kaliteli kaba yemin et ve süt verimini artırdığı bildirildi.

Eğitimin içeriği

2025 yılı İl Yayım ve Eğitim Faaliyetleri çerçevesinde Bozataş'taki üreticilere verilen eğitimlerde; kaliteli kaba yem üretiminin hayvancılık için taşıdığı önem, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin yetiştiriciliği, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler anlatıldı.

Teknik personelin vurguları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, kaliteli kaba yemin protein miktarının yüksek olduğunu belirterek, hayvanlara kaliteli kaba yem verildiğinde hem ette hem de sütte yüzde 12 civarı bir verim artışının söz konusu olabileceğini vurguladı.

