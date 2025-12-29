Diyarbakır'da Kar Sevinci: Çocuklar Sokaklara Taştı

Okullar tatil edildi, mahallelerde kış neşesi

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Mahalle aralarında ve parklarda bir araya gelen çocuklar kardan adam yaptı ve kartopu oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda ebeveynler de çocuklarını yalnız bırakmadı; aileler hem çocuklarıyla birlikte eğlendi hem de onların mutluluğuna ortak oldu.

Bu yağışın kentte nadir görülmesi nedeniyle ortaya çıkan manzara adeta bayram havası yarattı. Çocuk kahkahaları sokakları doldurdu, karın tadını çıkaran vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

