Diyarbakır'da Kar Sevinci: Çocuklar Sokaklara Taştı

Diyarbakır'da nadir görülen kar yağışıyla okullar tatil edildi; çocuklar kardan adam yaptı, kartopu oynadı, aileler de eğlenceye katıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:09
Okullar tatil edildi, mahallelerde kış neşesi

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Mahalle aralarında ve parklarda bir araya gelen çocuklar kardan adam yaptı ve kartopu oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda ebeveynler de çocuklarını yalnız bırakmadı; aileler hem çocuklarıyla birlikte eğlendi hem de onların mutluluğuna ortak oldu.

Bu yağışın kentte nadir görülmesi nedeniyle ortaya çıkan manzara adeta bayram havası yarattı. Çocuk kahkahaları sokakları doldurdu, karın tadını çıkaran vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

