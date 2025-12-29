DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Şehit Ömer Tunçbilek Gökçehöyük’te Dualarla Anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadet yıl dönümünde Isparta Eğirdir Gökçehöyük'te düzenlenen Mevlid-i Şerif ve tatbikatla dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:12
Şehit Ömer Tunçbilek Gökçehöyük’te Dualarla Anıldı

Şehit Ömer Tunçbilek Gökçehöyük’te Dualarla Anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde düzenlenen programla anıldı.

Mevlid-i Şerif ve dualar

Şehidin baba evinde gerçekleştirilen anma programı, Eğirdir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen Mevlid-i Şerif ile yoğun katılımla yapıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve Şehit Ömer Tunçbilek ile tüm şehitler için dualar edildi.

Tatbikatla anma: Eğitim kursiyerleri katıldı

Şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından; 98’inci Dönem Komando Temel Eğitimi kursiyerleri ile 33’üncü Dönem Misafir Askerî Personel (Libya, Mali ve Azerbaycan) Komando Temel Eğitimi kursiyerlerinin katılımıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek Dönem Sonu Tatbikatı icra edildi.

Yetkililer, vatan uğruna can veren şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Şehit Ömer Tunçbilek’in isminin yaşatılmaya devam edileceğini ifade etti.

Katılımcılar

Anma programına Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kurmay Başkanı Piyade Albay Mesut Civelek, daire müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÖMER TUNÇBİLEK, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MEMLEKETİ ISPARTA’NIN EĞİRDİR...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÖMER TUNÇBİLEK, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MEMLEKETİ ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇEHÖYÜK KÖYÜ’NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÖMER TUNÇBİLEK, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE MEMLEKETİ ISPARTA’NIN EĞİRDİR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
6
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Cizre'de Kar Ulaşımı Felç Etti: Havalimanı Seferleri İptal

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı