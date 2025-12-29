Şehit Ömer Tunçbilek Gökçehöyük’te Dualarla Anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde düzenlenen programla anıldı.

Mevlid-i Şerif ve dualar

Şehidin baba evinde gerçekleştirilen anma programı, Eğirdir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen Mevlid-i Şerif ile yoğun katılımla yapıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve Şehit Ömer Tunçbilek ile tüm şehitler için dualar edildi.

Tatbikatla anma: Eğitim kursiyerleri katıldı

Şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından; 98’inci Dönem Komando Temel Eğitimi kursiyerleri ile 33’üncü Dönem Misafir Askerî Personel (Libya, Mali ve Azerbaycan) Komando Temel Eğitimi kursiyerlerinin katılımıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek Dönem Sonu Tatbikatı icra edildi.

Yetkililer, vatan uğruna can veren şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Şehit Ömer Tunçbilek’in isminin yaşatılmaya devam edileceğini ifade etti.

Katılımcılar

Anma programına Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kurmay Başkanı Piyade Albay Mesut Civelek, daire müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

