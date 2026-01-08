Bilecik Bozüyük'e 24 Sınıflı Yeni İlkokul Geliyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesinde yapımına başlanacak olan 24 sınıflı yeni ilkokulun, 450 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Modern mimarisi ve fiziki imkânlarıyla dikkat çekmesi beklenen okulun, bölgedeki eğitim altyapısını önemli ölçüde güçlendirmesi hedefleniyor.

Vali Faik Oktay Sözer'in değerlendirmesi

"Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın daha nitelikli şartlarda eğitim almasını amaçlayan proje kapsamında inşa edilecek ilkokul; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak şekilde planlandı. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli ortamlarda yürütülmesine imkân sağlayacak olan okulun, öğretmenler ve veliler için de önemli bir kazanım olacak. Modern mimarisi ve donanımıyla Bozüyük’ümüze kazandırılacak bu okul, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkân sağlayacak. Eğitim altyapımızı güçlendirmeye ve geleceğimiz olan evlatlarımız için daha iyi imkânlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK’E 24 DERSLİKLİ YENİ İLKOKUL KAZANDIRILIYOR