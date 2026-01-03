DOLAR
Bilecik Bozüyük'te Karla Mücadele Çalışmaları Yerinde İncelendi

Kaymakam Adem Öztürk, Camiliyayla ve ilçeye bağlı köylerde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde denetledi; ekipler aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:27
Kaymakam Adem Öztürk Camiliyayla ve köylerdeki çalışmaları denetledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, başta Camiliyayla köyü olmak üzere ilçeye bağlı diğer köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk, yapılan denetim sırasında ekiplerin sahada olduğunu vurgulayarak, çalışmaların amacının vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatın aksamamasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kaymakam Öztürk: "Kırsal mahallelerimizde ve köy yollarımızda ulaşımın aksamaması için ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor"

Ekipler, yol açma ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

