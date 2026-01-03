Bilecik Bozüyük'te Karla Mücadele Çalışmaları Yerinde İncelendi

Kaymakam Adem Öztürk Camiliyayla ve köylerdeki çalışmaları denetledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, başta Camiliyayla köyü olmak üzere ilçeye bağlı diğer köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk, yapılan denetim sırasında ekiplerin sahada olduğunu vurgulayarak, çalışmaların amacının vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatın aksamamasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kaymakam Öztürk: "Kırsal mahallelerimizde ve köy yollarımızda ulaşımın aksamaması için ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor"

Ekipler, yol açma ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

