Bilecik’e 51 milyon 922 bin 505 lira IPARD III yatırımı

IPARD III ile Bilecik’e 51 milyon 922 bin 505 lira yatırım sağlandı; 2025’te 3 projeye hibe, 46 tanıtım faaliyeti ile 537 kişiye ulaşıldı; 2026’da destekler artacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:19
Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen ‘IPARD III’ Programı kapsamında, Bilecik’e toplam 51 milyon 922 bin 505 lira yatırım kazandırıldı.

2025 projeleri ve ekonomik etki

Bilecik’te ‘Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Mali Yardım’ Programı kapsamında 2025 yılı içerisinde tarım ve kırsal alanda 3 projeye hibe desteği sağlanırken, yatırımcı katkılarıyla birlikte kent genelinde önemli bir ekonomik hareketlilik oluştu.

Doğrudan üretimde kullanılan bu kaynaklarla hayvancılık, gıda işleme, bitkisel üretim, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren üretici ve girişimciler desteklendi.

Hibe oranları ve yatırımların niteliği

‘IPARD’ Programı çerçevesinde et ve süt hayvancılığı, yumurta üretimi, gıda işleme, meyve-sebze işleme, kırsal turizm, zanaatkârlık ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yatırım yapmak isteyen girişimcilere yüzde 50 ila yüzde 75 oranında, vergilerden muaf hibe desteği sağlandığı belirtildi. Destekler sayesinde yatırımcılar, yüksek teknolojili makine ve ekipman alımı yaparak modern ve sürdürülebilir projelerini hayata geçirdi.

Bilgilendirme faaliyetleri ve 2026 beklentisi

Öte yandan 2025 yılı boyunca TKDK Bilecik İl İrtibat Ofisi tarafından 46 bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirilirken, bu çalışmalarla 537 kişiye ulaşıldı. 2026 yılı çağrı takviminin açıklanmasının ardından hibe desteklerinin artarak devam edeceği bildirildi.

Yetkili açıklaması

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, desteklerin önemine vurgu yaparak, "IPARD destekleriyle üreticilerimizin ve girişimcilerimizin modern, sürdürülebilir ve yüksek teknolojili yatırımlar yapmalarını sağlıyoruz. 2026 yılında da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ÇETİN AYVALIK

