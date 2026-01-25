Kilis’in Coğrafi İşaretli Lezzeti Kilis Tava: Ustası İzzet Canözer Anlatıyor

Kilis’in coğrafi işaretli lezzeti: Kilis tava

Kilis tava, kentin coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olarak ustalarının elinde özgün tarifi ve pişirme yöntemiyle yaşatılıyor. Hem yöresel kültürün bir parçası hem de kasap yemeği kimliğiyle öne çıkan bu lezzet, Kilis mutfağının vazgeçilmezlerinden.

Usta İzzet Canözer anlatıyor

İzzet Canözer, bu eşsiz yemeğin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda Kilis kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. 54 yaşındaki Canözer, 10 yaşından beri sektörün içinde olduğunu ve 1993 yılından itibaren Kilis tava üzerine hizmet verdiğini belirtiyor.

Malzemeler ve pişirme yöntemi

Canözer, Kilis tavanın koyun eti ve koyun yağıyla hazırlanması gerektiğini söylüyor. Yemeğin içeriğinde kırmızı biber, yeşil biber, az miktarda kuru soğan, tuz, Kilis biberi ve karabiber bulunuyor. Etin zırhla çekildiği ve tepsinin altına eşit şekilde patlıcan dizildiği, üzerine etin yayıldığı; domates, biber ve soğanla süslenip taş fırında pişirildiği anlatılıyor. Servis ise tırnaklı pideyle yapılıyor ve yemek yaklaşık yarım saatte hazır oluyor.

Fiyat ve porsiyon bilgisi

Canözer, bir porsiyon Kilis tavanın fiyatı olarak 220 TL belirlediklerini söylüyor. Bir porsiyonda 160 gram et kullanıldığını, sebzelerle birlikte toplamda 235 gramlık bir porsiyon çıktığını, pidesi ve her şeyin fiyata dahil olduğunu ifade ediyor. Canözer, fiyat konusunda hassas olduklarını belirterek müşterilere teşekkür ediyor: "Sürümden kazanıyoruz, insanlar ne verirse Allah bereket versin."

Kilis mutfağı ve ziyaret çağrısı

Canözer, Kilis’in gastronomi açısından çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Kilis’ten bir Mardin çıkar. Yöresel yemeklerimiz, esnafımız, halkımız çok sıcak. Herkesi Kilis’e bekliyoruz. Kilis tavamızı, cennet çamurumuzu ve katmerimizi mutlaka denesinler" diye konuştu.

Öte yandan müşteriler de Kilis tavanın lezzetinden memnun olduklarını belirterek, bu eşsiz tadı herkese tavsiye ettiklerini söylüyorlar.

KİLİS TAVA YÜZYILLARDIR SOFRALARDAKİ YERİNİ KORUYOR