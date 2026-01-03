Bilecik’e 7,3 Milyar TL’lik Ulaşım ve Altyapı Yatırımı

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım duyurdu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2025 yılında Bilecik’te ulaşım ve altyapı alanında hayata geçirilen yatırımların toplamının 7,3 milyar TL olduğunu açıkladı.

—Yol medeniyettir. Bilecik, 2025 yılında ulaşım ve altyapıda güçlü yatırımlarla önemli bir ivme kazandı. İlimize kazandırılan 7,3 milyar TL’lik ulaşım ve altyapı yatırımıyla, trafiği rahatlatan, üretimi hızlandıran ve lojistik kapasitemizi artıran projeleri bir bir hayata geçirdik. Bilecik; güçlü altyapısıyla üretimi büyüyen, ulaşımı rahatlayan ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir şehir olma yolunda kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Serkan Yıldırım, açıklamasında bu vizyonun mimarı olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaşım ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yatırımın hedefleri arasında trafik rahatlatma, üretimi hızlandırma ve şehirdeki lojistik kapasitenin artırılması yer alıyor. Yıldırım, projelerin kentin ekonomik ve ulaşım altyapısına somut katkılar sunacağını vurguladı.

