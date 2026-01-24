Bilecik Gölpazarı'nda Büyükbaş Hayvancılık Kapasite Kontrolleri
Denetimler yerinde ve titizlikle sürüyor
Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçede faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmelerinde kapsamlı kapasite kontrolleri gerçekleştiriyor.
Çalışmalar, Hayvancılık İşletmelerine İşletme Kapasite Raporu Düzenlenmesine İlişkin Talimat kapsamında yürütülüyor. İşletmeler yerinde incelenerek, mevcut fiziki şartlar doğrultusunda işletme kapasitelerinin nihai tespiti yapılıyor ve yapılan incelemeler sonucunda işletmelere uygun şekilde kapasite raporları düzenleniyor.
Gölpazarı İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal konuyla ilgili olarak, "Hayvancılık işletmelerimizin mevcut fiziki koşullarını yerinde inceleyerek kapasite tespitlerini yapıyoruz. Amacımız, işletmelerin mevzuata uygun, sürdürülebilir ve verimli şekilde faaliyet göstermesini sağlamak" dedi.
Denetimlerin amacı, işletmelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu teyit etmek ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güvence altına almaktır.
