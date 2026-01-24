Bilecik Gölpazarı'nda Büyükbaş Hayvancılık Kapasite Kontrolleri

Gölpazarı'nda veteriner hekimler, büyükbaş işletmelerinde yerinde kapasite denetimi yapıp uygunluk raporları düzenliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:08
Bilecik Gölpazarı'nda Büyükbaş Hayvancılık Kapasite Kontrolleri

Bilecik Gölpazarı'nda Büyükbaş Hayvancılık Kapasite Kontrolleri

Denetimler yerinde ve titizlikle sürüyor

Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçede faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmelerinde kapsamlı kapasite kontrolleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, Hayvancılık İşletmelerine İşletme Kapasite Raporu Düzenlenmesine İlişkin Talimat kapsamında yürütülüyor. İşletmeler yerinde incelenerek, mevcut fiziki şartlar doğrultusunda işletme kapasitelerinin nihai tespiti yapılıyor ve yapılan incelemeler sonucunda işletmelere uygun şekilde kapasite raporları düzenleniyor.

Gölpazarı İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal konuyla ilgili olarak, "Hayvancılık işletmelerimizin mevcut fiziki koşullarını yerinde inceleyerek kapasite tespitlerini yapıyoruz. Amacımız, işletmelerin mevzuata uygun, sürdürülebilir ve verimli şekilde faaliyet göstermesini sağlamak" dedi.

Denetimlerin amacı, işletmelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu teyit etmek ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güvence altına almaktır.

BİLECİK’TE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE KAPASİTE KONTROLLERİ

BİLECİK’TE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE KAPASİTE KONTROLLERİ

BİLECİK’TE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE KAPASİTE KONTROLLERİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova-Ankara Uçuşları İptal: Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Yoğun Sis
2
Eskişehir'de huzurevi konseri sürüyor: 'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' 2. etkinlik
3
Başkale'de Yaban Domuzları Sürü Halinde Yerleşimlere İndi
4
Gaziantep'te Vali Çeber: "Trafiğe kapalı yolumuz yok" — TAG Otoyolu yeniden açıldı
5
Batman Gercüş'te 35 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Ziyaretçiler Kurtarıldı
6
TEI’den anlamlı kutlama: 41’inci yılda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni annelerle
7
Eskişehir'in Bağımlılıkla Mücadelesi Avrupa'da: Zagreb Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları