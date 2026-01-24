Bilecik’in Tarihi ve Kültürel Mirası Uğur Çamalan’a Tanıtıldı

Ziyaret ve tanıtım programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Çamalan’a Bilecik’in tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı.

Daire Başkanı Uğur Çamalan’ın Bilecik’te gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kentin tarihi ve kültürel mekânları gezildi. Ziyaret programı çerçevesinde, Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi.

Türbe ziyareti sırasında Şeyh Edebali’nin hayatı, düşünceleri ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecindeki rolü hakkında katılımcılara bilgi verildi. Program kapsamında Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ziyarete ilişkin açıklamasında şunları söyledi: Bilecik, tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir şehir. Bu değerlerimizin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan her türlü çalışmayı önemsiyoruz.

