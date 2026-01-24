Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye

Bitlis Mutki Tolgalı Köyü'nde yoğun kar altında UMKE ekipleri, Tip 1 diyabetli 13 yaşındaki çocuğu güvenle hastaneye ulaştırdı; yetkililer ekipleri tebrik etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:52
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye

Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen, UMKE ekipleri, Tip 1 diyabet hastası 13 yaşındaki bir çocuğu güvenle hastaneye ulaştırdı.

Koordinasyon ve Müdahale

Olay, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında yürütülen koordinasyon çerçevesinde, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından gerçekleştirildi. Müdahale, Mutki ilçesi Tolgalı Köyü'nde yaşayan ve bilinen Tip 1 diyabet hastası çocuğa ulaşmak amacıyla başlatıldı.

Yoğun kar ve ulaşımı güçleştiren hava koşullarına rağmen ekipler, güçlü koordinasyon ve büyük fedakârlık göstererek hastaya ulaştı ve güvenli naklini sağladı.

Takip ve Teşekkür

Hastanın durumu, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yakından takip altına alındı. Süreç boyunca tüm ekiplerin titizlikle görev yaptığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon dolayısıyla başta Bitlis Valisi Ahmet Karakaya olmak üzere; İl Özel İdaresi ekiplerine, sağlık personeline ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, "Zamanla yarışılan bu zorlu mücadelede, UMKE ekiplerinin kararlılığı ve özverisi, Tip 1 diyabetli bir çocuk için umudu yeniden yeşertti" denildi.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ZORLU ARAZİ KOŞULLARINA RAĞMEN, TİP 1 DİYABET HASTASI 13...

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ZORLU ARAZİ KOŞULLARINA RAĞMEN, TİP 1 DİYABET HASTASI 13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK UMKE EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASIYLA GÜVENLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ZORLU ARAZİ KOŞULLARINA RAĞMEN, TİP 1 DİYABET HASTASI 13...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
2
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
3
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
4
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
5
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu
6
Samsun İtfaiyesi 2025'te 11 bin 761 Müdahalede 5 bin 119 Can Kurtardı
7
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları