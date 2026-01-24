Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye

Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen, UMKE ekipleri, Tip 1 diyabet hastası 13 yaşındaki bir çocuğu güvenle hastaneye ulaştırdı.

Koordinasyon ve Müdahale

Olay, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında yürütülen koordinasyon çerçevesinde, Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından gerçekleştirildi. Müdahale, Mutki ilçesi Tolgalı Köyü'nde yaşayan ve bilinen Tip 1 diyabet hastası çocuğa ulaşmak amacıyla başlatıldı.

Yoğun kar ve ulaşımı güçleştiren hava koşullarına rağmen ekipler, güçlü koordinasyon ve büyük fedakârlık göstererek hastaya ulaştı ve güvenli naklini sağladı.

Takip ve Teşekkür

Hastanın durumu, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yakından takip altına alındı. Süreç boyunca tüm ekiplerin titizlikle görev yaptığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon dolayısıyla başta Bitlis Valisi Ahmet Karakaya olmak üzere; İl Özel İdaresi ekiplerine, sağlık personeline ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, "Zamanla yarışılan bu zorlu mücadelede, UMKE ekiplerinin kararlılığı ve özverisi, Tip 1 diyabetli bir çocuk için umudu yeniden yeşertti" denildi.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ZORLU ARAZİ KOŞULLARINA RAĞMEN, TİP 1 DİYABET HASTASI 13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK UMKE EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMASIYLA GÜVENLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI.