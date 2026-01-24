DAGC ve DGF'den gazetecilere yeşil pasaport talebi

Yapılan açıklamada gazeteciliğin önemine vurgu yapılarak şu değerlendirme paylaşıldı: "Gazetecilik halkın haber alma hakkını yerine getirirken, diğer taraftan da doğru bilgilendirme sorumluluğu bulunan bir meslektir."

Açıklamada, saha çalışmaları ve mesleki faaliyetler nedeniyle basın mensuplarının sıkça Gürcistan, Nahcıvan, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye gibi sınır komşusu ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerine seyahat ettiği, spor, diplomasi ve çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Basın mensuplarının mevcut uygulama nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, "Normal pasaportla yaşanan vize, uzun bekleme süreleri, mali yükümlülükler ile diğer etkenler gazetecilerin mesleki faaliyetlerini doğrudan etkilemekte ve zorlaştırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu vurgular yer aldı: "Gazetecilere yeşil pasaport hakkı tanınması, bir ayrıcalık değil; mesleğin koşullarına uygun, çalışma hayatını kolaylaştıracak idari bir düzenlemedir." Böyle bir düzenlemenin uluslararası toplantılara, mesleki eğitimlere ve saha çalışmalarına katılımı kolaylaştıracağı belirtildi.

DAGC ve DGF, "Meslekte belirli bir kıdemi bulunan ve aktif olarak gazetecilik yapanları kapsayacak objektif kriterler doğrultusunda, gazetecilere de yeşil pasaport hakkı tanınması yönünde düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz." diyerek yetkilileri bu düzenlemeyi hayata geçirmeye çağırdı.

Yetkililerden, gazetecilik mesleğinin ihtiyaçlarını gözeten bu düzenlemeyi uygulamaya alması istendi.

