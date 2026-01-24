DAGC ve DGF'den Gazetecilere Yeşil Pasaport Talebi

DAGC ve DGF, gazetecilere de fiili kıdeme bağlı yeşil pasaport verilmesini talep ederek düzenlemenin mesleki faaliyetleri kolaylaştıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:49
DAGC ve DGF'den Gazetecilere Yeşil Pasaport Talebi

DAGC ve DGF'den gazetecilere yeşil pasaport talebi

Meslek örgütleri, TBMM teklifine gazetecilerin de dahil edilmesini istedi

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetimleri ortak bir yazılı açıklama ile gazetecilere yeşil pasaport verilmesini talep etti.

Açıklamada, son dönemde mühendis ve mimarların talebiyle gündeme gelen düzenlemeye değinilerek, "TBMM’ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, TMMOB’a bağlı odalara üye olan ve en az 15 yıl fiilen çalışan mühendis ve mimarların hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilecekleri bildirilmektedir." ifadesi aktarıldı. DAGC ve DGF, bu düzenleme kapsamına gazetecilerin de alınmasını istedi.

Yapılan açıklamada gazeteciliğin önemine vurgu yapılarak şu değerlendirme paylaşıldı: "Gazetecilik halkın haber alma hakkını yerine getirirken, diğer taraftan da doğru bilgilendirme sorumluluğu bulunan bir meslektir."

Açıklamada, saha çalışmaları ve mesleki faaliyetler nedeniyle basın mensuplarının sıkça Gürcistan, Nahcıvan, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye gibi sınır komşusu ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerine seyahat ettiği, spor, diplomasi ve çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Basın mensuplarının mevcut uygulama nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, "Normal pasaportla yaşanan vize, uzun bekleme süreleri, mali yükümlülükler ile diğer etkenler gazetecilerin mesleki faaliyetlerini doğrudan etkilemekte ve zorlaştırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu vurgular yer aldı: "Gazetecilere yeşil pasaport hakkı tanınması, bir ayrıcalık değil; mesleğin koşullarına uygun, çalışma hayatını kolaylaştıracak idari bir düzenlemedir." Böyle bir düzenlemenin uluslararası toplantılara, mesleki eğitimlere ve saha çalışmalarına katılımı kolaylaştıracağı belirtildi.

DAGC ve DGF, "Meslekte belirli bir kıdemi bulunan ve aktif olarak gazetecilik yapanları kapsayacak objektif kriterler doğrultusunda, gazetecilere de yeşil pasaport hakkı tanınması yönünde düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz." diyerek yetkilileri bu düzenlemeyi hayata geçirmeye çağırdı.

Yetkililerden, gazetecilik mesleğinin ihtiyaçlarını gözeten bu düzenlemeyi uygulamaya alması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

