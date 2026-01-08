Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Şiddetli rüzgâr yer yer hayatı durma noktasına getirdi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr ve fırtına, ilçede korku dolu anlar yaşattı. Pazaryeri’nde saatte 50-70 kilometre hızla esen rüzgâr, bazı bölgelerde 80-90 kilometreye ulaşarak çatılar ile ağaçlarda ciddi hasara yol açtı.

Fırtınanın en fazla etkili olduğu noktalardan biri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu oldu. Yüksekokulun yemekhane bölümünün çatısı şiddetli rüzgârın etkisiyle uçtu. Aynı saatlerde Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın çatısı da fırtınaya dayanamayarak büyük hasar gördü.

İlçe genelinde bazı ağaçlar köklerinden sökülürken, çevrede maddi zarar meydana geldi. Olaylarda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.

Yetkililer, vatandaşları özellikle çatı altları ve ağaçlık alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Yetkililer ayrıca hasar tespit çalışmaları ile güvenlik önlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

BİLECİK'TE YAŞANAN FIRTINADA ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ