Bilecik Söğüt’te Kışlık Haşere Mücadelesi

Söğüt Belediyesi ekipleri, kış aylarında haşere ve kemirgenlere karşı ilçede kapsamlı ilaçlama ve kontrol çalışmaları yürüttü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:18
Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçede kapsamlı çalışmalar yürüttü

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kışlık haşere mücadele çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında sinek ve sivrisineklerle mücadele öncelikli olarak ele alınırken, fare ve sıçan gibi kemirgenlere yönelik ilaçlama ve kontrol uygulamaları da yapıldı.

Ekipler, zararlıların üreme ve barınma alanlarında düzenli kontroller gerçekleştirerek muhtemel risklerin önüne geçmeyi amaçladı; özellikle kış aylarında zararlıların barınma noktaları hedef alındı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise çalışmalara ilişkin olarak, "Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız, yılın her döneminde planlı ve kararlı şekilde sürdürülmektedir" dedi.

