Adana Feke'de Sis Büyüledi: Kızılçamlar ve Karlı Dağlar Arasında Masalsı Manzara

Üskiyen mevkiinde doğa tutkunlarına eşsiz görüntüler

Adana'nın Feke ilçesinde, kızılçam ormanları ve karlı dağlar arasında sabah saatlerinde oluşan sis, sakin ve masalsı bir doğa manzarası oluşturdu.

Üskiyen mevkiinde dağların arasına yayılan sis, bulutlar arasından görünen evlerle ve orman dokusuyla etkileyici kareler sundu. Ortaya çıkan görüntüler, bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerin ilgisini çekti.

Hakan Karacan, kar tatili için Feke'ye geldiklerini belirterek, "Bir saat içinde denize, bir saat içinde de karlı ormanlara ulaşabiliyoruz. Feke’de oluşan sis manzarası gerçekten çok etkileyici. Bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Erdal Acar ise bölgenin doğal zenginliklerini kaydetmek için alanda olduklarını söyleyerek, "Hem Adana’nın doğal güzelliklerini tanıtmak hem de bu eşsiz atmosferin keyfini yaşamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Feke ilçesinde sis mest etti