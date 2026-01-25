Adana Feke'de Sis Büyüledi: Kızılçamlar ve Karlı Dağlar Arasında Masalsı Manzara

Adana'nın Feke ilçesinde kızılçam ormanları ve karlı dağlar arasındaki sis, Üskiyen mevkiinde masalsı görüntüler oluşturarak doğaseverleri cezbetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:27
Üskiyen mevkiinde doğa tutkunlarına eşsiz görüntüler

Adana'nın Feke ilçesinde, kızılçam ormanları ve karlı dağlar arasında sabah saatlerinde oluşan sis, sakin ve masalsı bir doğa manzarası oluşturdu.

Üskiyen mevkiinde dağların arasına yayılan sis, bulutlar arasından görünen evlerle ve orman dokusuyla etkileyici kareler sundu. Ortaya çıkan görüntüler, bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerin ilgisini çekti.

Hakan Karacan, kar tatili için Feke'ye geldiklerini belirterek, "Bir saat içinde denize, bir saat içinde de karlı ormanlara ulaşabiliyoruz. Feke’de oluşan sis manzarası gerçekten çok etkileyici. Bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Erdal Acar ise bölgenin doğal zenginliklerini kaydetmek için alanda olduklarını söyleyerek, "Hem Adana’nın doğal güzelliklerini tanıtmak hem de bu eşsiz atmosferin keyfini yaşamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Feke ilçesinde sis mest etti

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları