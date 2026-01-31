Bilecik’te 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2’inci Dönem Hazırlık Toplantısı

Toplantı gerçekleştirildi

Bilecik’te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci Dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında; müdürlük yöneticileri ile merkez okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda eğitim öğretim süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi ve yeni döneme ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimde başarıyı artırmak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm yöneticilerimize ve okul müdürlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

BİLECİK’TE EĞİTİMDE 2. DÖNEM HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI