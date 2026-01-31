Bilecik’te 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2’inci Dönem Hazırlık Toplantısı

Bilecik’te İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci Dönem hazırlık toplantısı yapıldı; eğitim süreçleri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:50
Bilecik’te 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2’inci Dönem Hazırlık Toplantısı

Bilecik’te 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2’inci Dönem Hazırlık Toplantısı

Toplantı gerçekleştirildi

Bilecik’te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2’inci Dönem hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında; müdürlük yöneticileri ile merkez okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda eğitim öğretim süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi ve yeni döneme ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimde başarıyı artırmak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm yöneticilerimize ve okul müdürlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

BİLECİK’TE EĞİTİMDE 2. DÖNEM HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

BİLECİK’TE EĞİTİMDE 2. DÖNEM HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

BİLECİK’TE EĞİTİMDE 2. DÖNEM HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İncirliova'da Sağanak Hayatı Felç Etti
2
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
3
Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor
4
Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı
5
Muş'ta Besiciler Söğüt Dallarıyla Yem Maliyetini Düşürüyor
6
Erzincan'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye ile Güvenle İndirildi
7
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları