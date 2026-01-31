Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri: Gençler Müzikle Buluştu

DÜZCE (İHA) – Gençlik Kış Kulübü Konseri Gençleri Buluşturdu

Etkinlikten Kareler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde gençlerin yoğun katılımıyla müzik dolu bir konser programı gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda sahne alan gençler ve çeşitli müzisyenler keyifli performanslar sundu. Katılımcılar, müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı ve etkinlik, samimi ve enerjik bir atmosferde geçti.

Kahoot ile Eğlence ve Rekabet Bir Arada

Etkinlik kapsamında düzenlenen dijital Kahoot bilgi yarışması da gençlerin ilgisini çekti. Yarışmaya katılanlar bilgilerini ölçme fırsatı bulurken arkadaşlarıyla kıyasıya rekabet ederek keyifli vakit geçirdi. Yarışma, konser programına dinamik bir boyut kattı.

Yetkililerden Teşekkür ve Vurgu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, GSB Gençlik Kış Kulübü etkinliklerinin sanat, müzik, spor ve sosyal faaliyetlerle gençlerin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca programa katılan tüm gençlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI DÜZCE GENÇLİK MERKEZİNDE GENÇLERİN YOĞUN KATILIMIYLA MÜZİK DOLU BİR KONSER PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.