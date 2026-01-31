Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri: Gençler Müzikle Buluştu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki Gençlik Kış Kulübü konseri; müzik performansları, Kahoot yarışması ve coşkulu katılımla gençlere unutulmaz bir gün sundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:07
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri: Gençler Müzikle Buluştu

DÜZCE (İHA) – Gençlik Kış Kulübü Konseri Gençleri Buluşturdu

Etkinlikten Kareler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde gençlerin yoğun katılımıyla müzik dolu bir konser programı gerçekleştirildi.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda sahne alan gençler ve çeşitli müzisyenler keyifli performanslar sundu. Katılımcılar, müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı ve etkinlik, samimi ve enerjik bir atmosferde geçti.

Kahoot ile Eğlence ve Rekabet Bir Arada

Etkinlik kapsamında düzenlenen dijital Kahoot bilgi yarışması da gençlerin ilgisini çekti. Yarışmaya katılanlar bilgilerini ölçme fırsatı bulurken arkadaşlarıyla kıyasıya rekabet ederek keyifli vakit geçirdi. Yarışma, konser programına dinamik bir boyut kattı.

Yetkililerden Teşekkür ve Vurgu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, GSB Gençlik Kış Kulübü etkinliklerinin sanat, müzik, spor ve sosyal faaliyetlerle gençlerin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca programa katılan tüm gençlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

