Bilecik’te 2025 Kırsal Kalkınma Destekleriyle Üretim Güçlendi

Bilecik’te 2025 kırsal kalkınma destekleri kapsamında 20 proje tamamlandı; 37 kişiye istihdam, 35,5 milyon TL hibe, toplam 72 milyon TL proje bedeli sağlandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:26
Bilecik’te 2025 yılı kırsal kalkınma destekleri kapsamında hazırlanan projeler tamamlanarak uygulamaya alındı. Bölgesel üretim kapasitesinin artırılmasına ve kırsalda sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanması hedeflendi.

Yatırımların kapsamı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 16’ncı Etap 2025 Başvuru Dönemi projeleri Bilecik’te hayata geçirildi. İl genelinde 20 proje tamamlanırken, bu projelerle 37 kişiye istihdam sağlandı. Hak sahiplerine toplam 35,5 milyon TL hibe desteği verildi ve yatırımların toplam proje bedelinin 72 milyon TL olduğu bildirildi.

2025 yılı içinde gerçekleştirilen yatırımlar arasında örtü altı üretim tesisleri, güneş enerji sistemleri, kümes modernizasyonları, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, büyükbaş ahırı, makine ekipman yatırımları ve soğuk hava deposu modernizasyonları yer aldı. Bu adımlarla üretim kapasitesinin artırılması, işletmelerin modernize edilmesi ve kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedeflendi.

Yetkili açıklaması

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Bakanlığımızın bitkisel, hayvansal ve gıda alanındaki destekleriyle üreticilerimizi her daim destekledik. Kırsal Kalkınma Desteklemeleri sayesinde ilimizde yeni üretim alanları oluşturulmuş, mevcut işletmeler modernize edilmiş, ürünler işlenerek katma değer artırılmıştır. Ayrıca işletmeler kendi enerjilerini üreterek enerji ihtiyaçlarını karşılamış ve istihdam olanakları sağlamıştır. Kırsal kalkınmayı desteklemeye ve üretim gücünü artıran yatırımlarla katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlarla çiftçilerimiz kazanacak, kırsalda büyüme sürecektir" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

