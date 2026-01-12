Bilecik'te Aile ve Toplum Hizmetleri 2025 Değerlendi — 2026 Hedefleri Belirlendi

Bilecik'te Aile ve Toplum Hizmetleri 2025 Değerlendi

2026 hedefleri ve projeler masaya yatırıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi tarafından hazırlanan 2025 yılı değerlendirme sunumunu aldı. Düzenlenen değerlendirme toplantısında yıl boyunca yürütülen faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda, 2026 yılına yönelik hedefler, planlanan projeler ve aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar üzerinde kapsamlı istişareler gerçekleştirildi. Katılımcılar, hizmetlerin etkinliğini artırmaya ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik adımları değerlendirdi.

Görüşmelerde öncelikli konular arasında aile odaklı projelerin yaygınlaştırılması, toplum destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması yer aldı. Ayrıca, mevcut faaliyetlerin izlenmesi ve iyileştirilmesi için yol haritaları tartışıldı.

Nejat İlhan toplantıda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Aileyi ve toplumu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz”.

Toplantı sonucunda, aile ve toplum odaklı hizmetlerin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla atılacak somut adımların planlanmasına devam edilmesine karar verildi.

