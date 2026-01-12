Tekirdağ Süleymanpaşa’da Polis ve Çocukların Kartopu Keyfi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde karla kaplanan sahilde polis ekipleri, çocuklarla birlikte kartopu oynayarak renkli ve samimi anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:35
Tekirdağ Süleymanpaşa’da Polis ve Çocukların Kartopu Keyfi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Polis ve Çocukların Kartopu Keyfi

Gece yağan kar sahili beyaza bürüdü, polis oyunlara katıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi tamamen karla kaplandı.

Sabah saatlerinde sahile gelen çocuklar, beyaz örtü üzerinde kartopu oynamaya başladı. Görevli polis ekipleri çocukların neşesine kayıtsız kalmayarak oyuna katıldı ve birlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Ortaya çıkan samimi görüntüler, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken çocuklar polislerle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Soğuk havaya rağmen sahildeki bu renkli anlar kameralara yansıdı.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNEN SAHİL ALANINDA GÖREV...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNEN SAHİL ALANINDA GÖREV YAPAN POLİS EKİPLERİ, ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KARTOPU OYNAYARAK RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Çiftçi: Erzurum basını Anadolu’da çok güçlü bir yere sahip
2
Aydın DKMP’den Av Koruma Personeline 4915 Sayılı Kanun Eğitimi
3
Zonguldak-Ereğli D010 Yolunda Kar Ulaşımı Aksattı
4
Van'da Kırsal Mahallelerde Kartpostallık Kar Manzarası
5
Kavaklıdere Beyaza Büründü: Göktepe Dağı'nda Kartpostallık Kar
6
Batman'da 500 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
7
Samsun'da 2026 Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Alanları Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları