Tekirdağ Süleymanpaşa'da Polis ve Çocukların Kartopu Keyfi
Gece yağan kar sahili beyaza bürüdü, polis oyunlara katıldı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi tamamen karla kaplandı.
Sabah saatlerinde sahile gelen çocuklar, beyaz örtü üzerinde kartopu oynamaya başladı. Görevli polis ekipleri çocukların neşesine kayıtsız kalmayarak oyuna katıldı ve birlikte eğlenceli anlar yaşandı.
Ortaya çıkan samimi görüntüler, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken çocuklar polislerle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Soğuk havaya rağmen sahildeki bu renkli anlar kameralara yansıdı.
