İstanbul Esenyurt'ta Kar: İlçe Kısmen Beyaza Büründü

İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı Esenyurt'u kısmen beyaza bürüdü; ilçe dronla görüntülendi, yüksek kesimlerde kar örtüsü arttı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:08
Havadan görüntüler yağışın etkisini gösterdi

İstanbul genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, Esenyurtu kısmen beyaza bürüdü. İlçede karın yer yer tuttuğu gözlenirken, yüksek kesimlerde örtü kalınlaştı.

Yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede, ilçenin karlı görünümü drone ile havadan kaydedildi. Dron görüntüleri, Esenyurt'un farklı noktalarındaki beyaz örtüyü ve kentin kış manzarasını ortaya koydu.

