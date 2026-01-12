İstanbul Esenyurt'ta Kar: İlçe Kısmen Beyaza Büründü
Havadan görüntüler yağışın etkisini gösterdi
İstanbul genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, Esenyurtu kısmen beyaza bürüdü. İlçede karın yer yer tuttuğu gözlenirken, yüksek kesimlerde örtü kalınlaştı.
Yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede, ilçenin karlı görünümü drone ile havadan kaydedildi. Dron görüntüleri, Esenyurt'un farklı noktalarındaki beyaz örtüyü ve kentin kış manzarasını ortaya koydu.
