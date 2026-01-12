Vali Hüseyin Aksoy Eskişehir'de Basın Mensuplarıyla Veda Etti

Vali Hüseyin Aksoy, 10 Ocak buluşmasında Eskişehir görevini Cuma 15.00'te sonlandırıp Ankara'ya gideceğini ve şehirle bağını vatandaş olarak sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:31
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Buluşması

Eskişehir’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada, Vali Hüseyin Aksoy basın mensuplarıyla vedalaştı. Etkinlik, saat 10.00’da Ali Güven Uygulama Otelinde kahvaltı ile başladı.

Konuşmasında Aksoy, "Cuma günü saat 15.00 itibarıyla Eskişehir’deki görevimi sonlandırarak Ankara’ya hareket edeceğim. Eskişehir’e bundan sonra bir vatandaş olarak gelmeye devam edeceğim ve Ankara’da da bir kapınız olduğunu bilmenizi isterim" dedi.

Mesajı ve mesleki geçmişi

Vali Aksoy, basının özgür ve ilkeli çalışmasının önemine vurgu yaparak, "Basınımızın özgür ve ilkeli bir şekilde görevini yapması, halkın sorunlarını kamuoyuyla paylaşması oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Mesleki yaşamını özetleyen Aksoy, "Ben 26 Haziran 1985 tarihinde kaymakam adayı olarak ilk memuriyetime başladım ve bugün memuriyetimin 41’inci yılındayım. 5 Kasım 2001 tarihinde ise ilk atandığım il olan Muğla’da valilik görevine başladım; sonrasında Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir’de valilik görevlerinde bulundum." şeklinde konuştu.

Görev sürecinde şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediğini belirten Aksoy, basınla ilişkilerinde sorun yaşanmadığını, kapıların her zaman açık olduğunu vurguladı ve Eskişehir’e vatandaş olarak gelmeye devam edeceğini yineledi.

Uğurlama

Programın sonunda basın mensuplarıyla toplu hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aksoy, alkışlar eşliğinde uğurlandı. Konuşmasını "Bir aksilik olmadığı takdirde Cuma günü saat 15.00 itibarıyla Eskişehir’deki görevimi sonlandırarak Ankara’ya hareket edeceğim; Eskişehir’e bundan sonra bir vatandaş olarak gelmeye devam edeceğim ve Ankara’da da bir kapınız olduğunu bilmenizi isterim." ifadeleriyle tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

