Bilecik’te Belediye Ekipleri Yoğun Kar Mesaisinde

Bilecik’te gece başlayan kar yağışına karşı Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesim ve köy yollarında gece-sabah süren çalışmayla 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:43
Gece başlayan çalışmayla yüksek kesim ve köy yolları temizleniyor

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de etkili olan kar yağışıyla mücadelede, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar yoğun bir mesai yürüttü.

Ekipler, özellikle yüksek kesimler ve köy yollarına bağlanan ana arterlerde gece boyunca kar temizleme çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü ile iletişim halinde görev yapan ekiplerin, kış mevsimi boyunca muhtemel olumsuz hava şartlarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

