Bilecik’te Belediye Ekipleri Yoğun Kar Mesaisinde

Gece başlayan çalışmayla yüksek kesim ve köy yolları temizleniyor

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de etkili olan kar yağışıyla mücadelede, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar yoğun bir mesai yürüttü.

Ekipler, özellikle yüksek kesimler ve köy yollarına bağlanan ana arterlerde gece boyunca kar temizleme çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü ile iletişim halinde görev yapan ekiplerin, kış mevsimi boyunca muhtemel olumsuz hava şartlarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

