Bilecik’te cadde ve sokak tabelaları yenileniyor

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin tüm mahallelerindeki cadde ve sokak isimlerinin yazılı olduğu tabelalar yenileniyor. Proje, kent genelinde yönlendirme ve görünürlüğü artırmayı hedefliyor.

Çalışmayı yürüten ekipler

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenttin dört bir köşesinde fiziki uygulamaları hayata geçiriyor. Çalışmalar Beşiktaş Mahallesi’nde başladı ve hazırlanacak yeni tabelalarda mahalle ismi yanı sıra cadde, sokak ve yön işareti de yer alıyor.

Mahalle sakinlerinden olumlu dönüş

Mahalle muhtarları ve bölge sakinleri, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti. Yapılan yenilemenin hem günlük yaşamı kolaylaştıracağı hem de kentin görünümüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

