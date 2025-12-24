DOLAR
Bilecik’te Cadde ve Sokak Tabelaları Yenileniyor

Bilecik Belediyesi, şehir genelinde cadde ve sokak tabelalarını yeniliyor. Beşiktaş Mahallesi'nde başlayan çalışmada yeni tabelalarda mahalle, cadde, sokak ve yön işareti yer alıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:49
Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin tüm mahallelerindeki cadde ve sokak isimlerinin yazılı olduğu tabelalar yenileniyor. Proje, kent genelinde yönlendirme ve görünürlüğü artırmayı hedefliyor.

Çalışmayı yürüten ekipler

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenttin dört bir köşesinde fiziki uygulamaları hayata geçiriyor. Çalışmalar Beşiktaş Mahallesi’nde başladı ve hazırlanacak yeni tabelalarda mahalle ismi yanı sıra cadde, sokak ve yön işareti de yer alıyor.

Mahalle sakinlerinden olumlu dönüş

Mahalle muhtarları ve bölge sakinleri, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti. Yapılan yenilemenin hem günlük yaşamı kolaylaştıracağı hem de kentin görünümüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

