Bilecik'te 'Canlı Kaya' Peri Bacaları: Osmaneli Kayalar Mevkii Keşfedilmeyi Bekliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine yalnızca 8 kilometre uzaklıktaki Kayalar mevkii, eşsiz kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. İlçeye bağlı Kızılöz Köyü sınırları içindeki ve halk arasında 'Canlı Kaya' diye anılan bölge, rüzgâr ve suyun yüzyıllar içinde şekillendirdiği yapılarıyla adeta açık hava bir doğa müzesi sunuyor.

Fotoğrafçılar ve doğaseverler için çekim merkezi

Peri bacalarını andıran sıra dışı kayalıklar, son dönemde özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa severler tarafından keşfediliyor. Kızılöz Köyü yolu üzerinde yer alması sayesinde kolay ulaşılabilen bölge, ziyaretçilere görsel bir şölen ve huzur dolu bir doğa deneyimi vaat ediyor.

Turizm açısından önemi

Yüzyılların birikimiyle oluşan farklı desenler ve olağanüstü kaya formları, bu alanı yalnızca Bilecik için değil bölge turizmi açısından da önemli bir değer hâline getiriyor. Henüz yeterince tanıtılmamış olması ise Kayalar mevkiini keşfedilmeyi bekleyen saklı hazinelerden biri yapıyor.

Bilecik'in doğal zenginlikleri arasında özel bir yere sahip olan bu kayalar, doğanın sabırla işlediği sanatın çarpıcı örnekleri olarak ziyaretçilerini bekliyor.

BİLECİK’İN SAKLI PERİ BACALARI KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR