Bilecik'te Çocuklara Kültürel Gezi: Eskişehir Müzeleri Gezildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ara tatilde çocukları Eskişehir'teki önemli müzelerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:03
Bilecik'te Çocuklara Kültürel Gezi Düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ara tatil kapsamında düzenlenen kültürel geziyle çocuklar, yeni mekânlar tanıma ve kültürel birikimlerini artırma fırsatı buldu.

Gezide Ziyaret Edilen Müzeler

Çocuklar Eskişehir'de Bal Mumu Müzesi, Cam Sanatları Müzesi (Mavi), Kedi Müzesi, Kurtuluş Müzesi ve Oya Müzesi'ni ziyaret etti. Her müze, katılımcılara tarih ve sanatla iç içe deneyimler sundu.

Etkinliğin Amacı ve Atmosferi

Gerçekleştirilen kültürel gezinin amacı, çocukların farklı mekânları keşfetmesini sağlamak ve onların kültürel farkındalıklarını geliştirmekti. Etkinlik boyunca çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de müzeler aracılığıyla yeni bilgiler edindi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinlikle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu anlamlı yolculukta çocuklarımız hem öğrenmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı".

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

