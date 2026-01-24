Bilecik'te Esnaf Talepleri Masaya Yatırıldı: Vali Sözer Harun Dilek'i Kabul Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yeni seçilen Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek ve heyetini kabul ederek esnaf taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:08
Bilecik'te Esnaf Talepleri Masaya Yatırıldı: Vali Sözer Harun Dilek'i Kabul Etti

Bilecik'te Esnaf Talepleri Masaya Yatırıldı

Vali Sözer, Harun Dilek ve heyetini makamında ağırladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Toplantıda, kısa süre önce Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan Olağan Genel Kurulda iki adayın yarıştığı seçim sonucunda başkanlığa seçilen Harun Dilek ve ekibi, oda üyelerinin talepleri, esnafın öncelikli sorunları ile hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında Vali Sözer’e bilgi verdi.

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Vali Faik Oktay Sözer, şu ifadeleri kullandı: "Esnafımızın talep ve beklentilerini önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan esnafımız için ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz".

