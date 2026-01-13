Bilecik'te Fotokapanda Kurt ve Çakal Bir Arada

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Gümüşdere Köyü'nde kurulan fotokapanda önce çakal, ardından kurt görüntülendi; kayıtlar yaban hayatının canlılığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:16
Gümüşdere Köyü'nde gece kaydı

Doğaseverler tarafından Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü kırsalına yerleştirilen fotokapan, gece saatlerinde önce çakal, kısa süre sonra ise kurt görüntülemeyi başardı.

Görüntülerde çakalın temkinli adımlarla ilerlediği, ardından aynı güzergahtan kurdun geçtiği net şekilde görülüyor. Gece kaydı, bölgedeki doğal yaşamın canlılığını ve ekosistemin korunmuş yapısını gözler önüne serdi.

Bölgenin doğal zenginliği ön plana çıktı

Pazaryeri kırsalında kaydedilen bu sahneler, Bilecik'in sadece tarihi ve tarımsal yönleriyle değil, zengin yaban hayatı ile de dikkat çektiğini yeniden kanıtladı. Kayıtlar, yöre halkı ve doğaseverler arasında büyük heyecan yarattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

