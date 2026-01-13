Bilecik'te Fotokapanda Kurt ve Çakal Bir Arada

Gümüşdere Köyü'nde gece kaydı

Doğaseverler tarafından Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü kırsalına yerleştirilen fotokapan, gece saatlerinde önce çakal, kısa süre sonra ise kurt görüntülemeyi başardı.

Görüntülerde çakalın temkinli adımlarla ilerlediği, ardından aynı güzergahtan kurdun geçtiği net şekilde görülüyor. Gece kaydı, bölgedeki doğal yaşamın canlılığını ve ekosistemin korunmuş yapısını gözler önüne serdi.

Bölgenin doğal zenginliği ön plana çıktı

Pazaryeri kırsalında kaydedilen bu sahneler, Bilecik'in sadece tarihi ve tarımsal yönleriyle değil, zengin yaban hayatı ile de dikkat çektiğini yeniden kanıtladı. Kayıtlar, yöre halkı ve doğaseverler arasında büyük heyecan yarattı.

