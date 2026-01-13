Bilecik'ten Baca Temizliği Uyarısı — İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan'dan Önemli Hatırlatma

Bilecik İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, kış öncesi baca temizliğinin karbonmonoksit ve yangın riskini önlemek için zorunlu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:57
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden baca temizliği uyarısı

Fatih Zeyhan: Bacalar düzenli temizlenmeli, ihmal can ve mal kaybına yol açabilir

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, vatandaşların ve esnafın olumsuz durumlarla karşılaşmaması için ev ve iş yerlerindeki bacaların temizliğinin yapılması gerektiğini belirtti.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada baca temizliğinin önemi şu şekilde aktarıldı:

‘’Kış mevsiminde bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi, baca yangınlarına ve zehirlenmelere karşı gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlarımızın soba veya doğal gaz kullanımı arttığı için özellikle sobalı evlerde dikkat edilecek hususlar bulunmaktadır. Bu anlamda vatandaşların, gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür gibi yakacak atmaları son derece tehlikelidir. Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşandığı için bacaların mutlaka temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından çok önemlidir. Temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğu birçok kez tespit edilmiştir. Kendinizin ve binanızın güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçebilirsiniz’’ dedi.

Önemli uyarılar: Bacaların düzenli temizlenmesi, soba kullanımında gece yakacak eklememek ve tıkanıklık oluştuğunda uzman ekipten yardım almak can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRÜ FATİH ZEYHAN

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

