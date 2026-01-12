Sungurlu Belediyesi'nde 2 Yıllık Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sözleşme kapsamı ve sağlanan haklar

Sungurlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, daimi işçiler ve şirket personelini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) koordinasyonunda ve Belediye-İş temsilcileriyle yürütülen görüşmeler sonucu karşılıklı mutabakatla yürürlüğe koyuldu. Önceki Memur Sosyal Denge Sözleşmesi'nin ardından yapılan bu adım, belediyede görev yapan personele yeni düzenlemeler getirdi.

İmzalanan sözleşme kapsamında, daimi işçiler ve şirket personelinin sorumluluk ücretleri ile yevmiyelerinde iyileştirme yapıldı. Ayrıca "Aile Yılı" çerçevesinde bayram yardımı, askerlik yardımı, evlilik yardımı ve yeni doğan çocuk yardımı gibi sosyal haklarda artış sağlanarak güvence altına alındı.

Başkan Dere'den değerlendirme

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, sözleşmenin imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, sözleşmenin çalışma barışını ve kurumsal huzuru esas alan bir anlayışla hazırlandığını belirterek, "Çalışma barışını esas alıyoruz" dedi ve 2 yıllık sözleşmenin tüm çalışanlara ve belediyeye hayırlı olmasını temenni etti.

