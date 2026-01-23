Bilecik'te Giyim ve Mensucat Esnafının Talepleri Vali Sözer'e Sunuldu

Bilecik'te Giyim ve Mensucat Esnafının Talepleri Görüşüldü

Başkan Balcı'dan Vali Sözer'e Ziyaret

Bilecik Giyim ve Mensucat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haşim Balcı, yeni yönetimiyle birlikte Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan oda başkanlığı seçimlerinde Haşim Balcı 4’üncü kez başkan seçildi. Ziyarette, kentte faaliyet gösteren giyim ve mensucat esnafının mevcut durumu, sektördeki gelişmeler ve esnafın karşılaştığı sorunlar detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda, esnaf ve sanatkârların desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve çözüm odaklı adımların değerlendirilmesine vurgu yapıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, görüşmede şu ifadeleri kullandı: "Esnaf ve sanatkârlarımız şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarıdır. Giyim ve mensucat sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın taleplerini önemsiyor, üretim ve istihdama katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz".

