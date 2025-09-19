Bilecik'te Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı

Bilecik'in Gölpazarı'nda 3 gün sürecek İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı; el sanatları stantları, fidan dikimi, konser ve spor etkinlikleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:46
Bilecik'te Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı

Bilecik'te Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı

İlçede bu yıl ilki düzenlenen Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı. Festival, üç gün sürecek etkinliklerle bölgenin kültürünü, sanatını ve doğasını öne çıkaracak.

Festival alanı ve açılış etkinlikleri

Festival kapsamında Mihal Bey Hanı içi ve çevresinde el sanatları ile yöresel ürün stantları kuruldu. Etkinlikler çerçevesinde Gölpazarı Millet Bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın ziyareti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindekiler stantları gezip halk oyunları gösterilerini izledi. Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gölpazarı'nın tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ülkenin önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Alpaslan, ilçenin turizm potansiyelinin arttığını belirterek, "Başkanımızın bu anlamda çok değerli çalışmaları var. Biz de bunları yakinen takip ediyoruz. Bugün de 3 gün sürecek kültür sanat festivalimiz başlıyor. Burada 3 günlük bir kültür sanat şöleni yaşanacak. Biz de buna şahitlik etmek, eşlik etmek için buradayız." dedi.

Alpaslan ayrıca İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliğinin değerlendirme ve istişare toplantısına katıldıklarını söyledi ve "Burada turizm adına, kültür adına, doğa adına, tarih adına her ne ararsanız var. Hem vatandaşlarımızın hem dünyadan tüm insanların burayı görmeleri, gelip buranın bu güzelliklerini deneyimlemelerini canı gönülden arzu ediyorum. Hepsini davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı'nın mesajı ve program

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Festival içeriğiyle ilgili olarak Suer, "Bugün birinci gün. Yarın uluslararası bir maratonumuz var. Pazar günü de yamaç paraşütü etkinliğimiz var. Kültürün, sanatın, sporun ve yöreselliğin olduğu, dolu dolu bir festivalimiz var. Tüm hemşehrilerimizi ilçemize davet ediyoruz." dedi.

Festivalin ilk günü programı arasında Fatih Dönmez Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu açılışı, mehter gösterisi, fener alayı ve Didem Butev'in konseri yer alıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 3 gün sürecek Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı....

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 3 gün sürecek Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen festival kapsamında, ilçedeki Mihal Bey Hanı'nın içi ile çevresinde el sanatları ve yöresel ürün stantları açıldı. Daha sonra Gölpazarı Millet Bahçesi'nde fidan dikildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da (ortada) beraberindekilerle stantları gezip halk oyunları gösterilerini izledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 3 gün sürecek Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı....

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Bilecik'te Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı
3
Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Başladı
4
Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı
5
Konya'da AYNA "Anadolu Göğünün İpek Mahyası" Vakıf Eserleri Sergisi Açıldı
6
Yalova'da Sportif Balıkçılık Festivali: 6 Bin Kişiye Orkinoslu Balık Ekmek
7
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 22-28 Eylül'de — Tema: Barış, Özgürlük, Umut

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek