Bilecik'te Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı

İlçede bu yıl ilki düzenlenen Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı. Festival, üç gün sürecek etkinliklerle bölgenin kültürünü, sanatını ve doğasını öne çıkaracak.

Festival alanı ve açılış etkinlikleri

Festival kapsamında Mihal Bey Hanı içi ve çevresinde el sanatları ile yöresel ürün stantları kuruldu. Etkinlikler çerçevesinde Gölpazarı Millet Bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın ziyareti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberindekiler stantları gezip halk oyunları gösterilerini izledi. Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gölpazarı'nın tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ülkenin önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Alpaslan, ilçenin turizm potansiyelinin arttığını belirterek, "Başkanımızın bu anlamda çok değerli çalışmaları var. Biz de bunları yakinen takip ediyoruz. Bugün de 3 gün sürecek kültür sanat festivalimiz başlıyor. Burada 3 günlük bir kültür sanat şöleni yaşanacak. Biz de buna şahitlik etmek, eşlik etmek için buradayız." dedi.

Alpaslan ayrıca İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliğinin değerlendirme ve istişare toplantısına katıldıklarını söyledi ve "Burada turizm adına, kültür adına, doğa adına, tarih adına her ne ararsanız var. Hem vatandaşlarımızın hem dünyadan tüm insanların burayı görmeleri, gelip buranın bu güzelliklerini deneyimlemelerini canı gönülden arzu ediyorum. Hepsini davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı'nın mesajı ve program

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Festival içeriğiyle ilgili olarak Suer, "Bugün birinci gün. Yarın uluslararası bir maratonumuz var. Pazar günü de yamaç paraşütü etkinliğimiz var. Kültürün, sanatın, sporun ve yöreselliğin olduğu, dolu dolu bir festivalimiz var. Tüm hemşehrilerimizi ilçemize davet ediyoruz." dedi.

Festivalin ilk günü programı arasında Fatih Dönmez Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu açılışı, mehter gösterisi, fener alayı ve Didem Butev'in konseri yer alıyor.

