Bilecik'te Gönül Buluşması: Engelli Bireylerle Dayanışma

Bilecik’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve ekibi, engelli bireylerle samimi bir gönül buluşması düzenleyerek dayanışma ve sohbet ortamı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:10
Bilecik'te Gönül Buluşması: Engelli Bireylerle Dayanışma

Bilecik'te Gönül Buluşması: Engelli Bireylerle Dayanışma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile İl Müdür Yardımcısı Seçkin Bilici, engelli bireylerle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Programın atmosferi

Birlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı buluşmada, engelli bireylerin kendi emekleriyle hazırladığı ikramlar programa ayrı bir sıcaklık kattı. Karşılıklı sohbetlerin yapıldığı etkinlikte katılımcılar keyifli anlar yaşadı ve sosyal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bu programda gönüller buluştu" dedi.

BİLECİK’TE ENGELLİ BİREYLERLE GÖNÜL BULUŞMASI

BİLECİK’TE ENGELLİ BİREYLERLE GÖNÜL BULUŞMASI

BİLECİK’TE ENGELLİ BİREYLERLE GÖNÜL BULUŞMASI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Elazığ'da 323 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bilecik'te 2026 İçme Suyu Planlaması: Köylerin Geleceği Masaya Yatırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları