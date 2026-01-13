Bilecik'te Gönül Buluşması: Engelli Bireylerle Dayanışma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile İl Müdür Yardımcısı Seçkin Bilici, engelli bireylerle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Programın atmosferi

Birlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı buluşmada, engelli bireylerin kendi emekleriyle hazırladığı ikramlar programa ayrı bir sıcaklık kattı. Karşılıklı sohbetlerin yapıldığı etkinlikte katılımcılar keyifli anlar yaşadı ve sosyal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği bu programda gönüller buluştu" dedi.

BİLECİK’TE ENGELLİ BİREYLERLE GÖNÜL BULUŞMASI